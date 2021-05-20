Популярна українська співачка Тіна Кароль написала жорстке послання

Українській зірці й молдавському виконавцю, Дану Балану, вже тривалий час приписують стосунки, передає Politeka.net. Артисти й самі неодноразово підігрівали чутки про роман, активно фліртуючи на камеру на шоу "Голос країни".

Днями співак відхрестився від стосунків з Тіною Кароль. Так, Дан Балан заявив, що у нього з колегою була лише щира симпатія, а решту люди самі придумали.

Після таких одкровень Тіна Кароль зробила попередження, написавши послання в новому сторі Instagram.

На кадрах артистка крупним планом зняла своє око і написала: "Сьогодні був пост з майбутнього. Стережися".

Чи було повідомлення адресовано Дану Балану - невідомо, але явно воно таїло в собі цікавий сенс.

Зазначимо, що також раніше Тіна Кароль після одкровення Балана записала інше сторі, в якому зірка розповіла, що хтось був нею вигаданий.

"Ти був вигаданий десь зі згорілих надій, зроблений з попелу. Тепер мене ріжеш при всіх, а я тобі не прощу це, а я не відпущу це, ні", - написала вона.

Раніше продюсер проекту "Голос країни" Володимир Завадюк заявив історія романтичних взаємин між Тіною і Даном була "створена синтетично" заради рейтингів програми. Однак пізніше він роз'яснив, що неправильно висловився. За його словами, завдання продюсера вчасно побачити "хімію" між тренерами і показати її глядачеві, а він завжди бачив симпатію між Кароль і Баланом.

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