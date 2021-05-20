Популярная украинская певица Тина Кароль написала жесткое послание

Украинской звезде и молдавскому исполнителю, Дану Балану, уже продолжительное время приписывают отношения, передает Politeka.net. Артисты и сами неоднократно подогревали слухи о романе, активно флиртуя на камеру на шоу "Голос країни".

На днях певец открестился от отношений с Тиной Кароль. Так, Дан Балан заявил, что у него с коллегой была лишь искренняя симпатия, а остальное люди сами придумали.

После таких откровений Тина Кароль сделала предупреждение, написав послание в новом стори Инстаграм.

На кадрах артистка крупным планом сняла свой глаз и написала: "Сегодня был пост из будущего. Стерегись".

Было ли сообщение адресовано Дану Балану - неизвестно, но явно оно таило в себе интересный смысл.

Отметим, что также ранее Тина Кароль после откровения Балана записала другое стори, в котором звезда рассказала, что некто был ею выдуман.

"Ты был выдуман где-то из сгоревших надежд, сделан из пепла. Теперь меня режешь при всех, а я тебе не прощу это, а я не отпущу это, нет", - написала она.

Ранее продюсер проекта "Голос країни" Владимир Завадюк заявил история романтических взаимоотношений между Тиной и Даном была "создана синтетически" ради рейтингов программы. Однако позже он разъяснил, что неправильно выразился. По его словам, задача продюсера вовремя увидеть "химию" между тренерами и показать ее зрителю, а он всегда видел симпатию между Кароль и Баланом.

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