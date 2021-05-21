Співачка Камалія, яка одружена з мільярдером Мохаммадом Захуром, не стримала емоцій

Як передає Politeka.net, 44-річна зірка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому похвалилася своїми нагородами, а заодно й шкільними успіхами семирічних дочок-близнючок Мірабелли та Арабелли (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Блондинка розповіла про "урожайний день": її заслуги відзначили на "Пісні року", а ось дочки привезли додому перше та друге місця зі шкільної олімпіади з української мови.

"Арабелла і Мірабелла порадували успіхами в школі! Сьогодні не тільки я принесла нагороду додому, але й мої донечки порадували мене, зайнявши 1 місце Мірабелла, і 2 місце Арабелла, в шкільній олімпіаді з української мови!) Я щаслива 😊!",- йдеться в підписі.

Співачка розклала отримані нагороди, показавши їх крупним планом, і зазначила, що більше радіє за дітей, ніж за себе.

Під час зйомки Камалія засвітила інтер'єр свого розкішного будинку. Зірка пройшлася по холу, виконаному в золотистих тонах з химерними візерунками в східному стилі. На стелі цегляного відтінку красувалися незвичайні круглі люстри, а на стінах висіло безліч картин. Зокрема, в кадр потрапив величезний портрет, де вона зі своїм коханим. Також можна помітити багато колон, які є частиною декору.

Відзначимо, триповерховий особняк обійшовся парі в 5 мільйонів доларів. Інтер'єр сімейного гніздечка Захуров дійсно виконаний "по-багатому": дорогий мармур, позолота, розписи на стінах, предмети антикваріату, живопису. На території особняка є стайня, власний басейн і навіть тренажерний зал.

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