Хореограф із "Танців зірками" Аделіна Делі сколихнула публіку несподіваними фото та радісною звісткою

Зірка "Танців" Делі опублікувала серію цікавих кадрів у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала поруч із автобусом учасника "Євробачення 2021", передає Politeka.net.

У підписі дівчина розповіла, що, виявляється, виступає в команді представниці з Азербайджану, співачки Ефенді, яка пройшла, в результаті, до фіналу.

"Фото зроблено перед виїздом в Ahoy 🙂 Тут я з сильним хвилюванням, але з дуже хорошим передчуттям😍 Розповім взагалі, що відбувається) Я поїхала як хореограф-постановник з командою Азербайджану на Євробачення ❤️ і тому другий тиждень перебуваю в Голландії, чому дуже рада) Вчора Азербайджан потрапив у фінал ⭐️ Сказати, що я щаслива, нічого не сказати) Тому сорі, буде багато фото і відео))", - не стримала емоцій хореограф.

Користувачі пораділи за Делі в коментарях:

"Бачив ваш виступ!! Дуже крутий 🔥"

"Ти велика розумничка!"

"Дуже раді, що ви пройшли😍 чекаємо фото та відео ❤ ️"

"Вітаю👏 👏 👏, пісня "Мата Харрі" бомба, а передчуття тільки одне - це перемога Азербайджану на Eurovision 2021. І всі будемо горді, що ти з ними! Молодець, мала, так рвати! Всі африканські магії з тобою у фіналі. 😍🙌"

"Це було щось😍 🔥 прекрасний виступ, Ви великі молодці ❤"

Нагадаємо, 18 травня в Роттердамі на стадіоні Ahoy відбувся перший півфінал "Євробачення 2021", участь в якому брали представники 16 країн. Фіналістами стали 10 конкурсантів (у тому числі група Go_A від України). 20-го травня відбувся другий півфінал, в якому виступили представники 17 країн-учасниць і були обрані ще 10 претендентів на головну перемогу. Гранд-фінал пройде 22 травня.

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