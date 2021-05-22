Хореограф из "Танців зірками" Аделина Дели всколыхнула публику неожиданными фото и радостным известием
Звезда "Танців" Дели опубликовала серию любопытных кадров в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала рядом с автобусом участника "Евровидения 2021", передает Politeka.net.
В подписи девушка рассказала, что, оказывается, выступает в команде представительницы из Азербайджана, певицы Эфенди, которая прошла, в итоге, в финал.
"Фото сделано перед выездом в Ahoy 🙂 Тут я с сильнейшим волнением, но с очень хорошим предчувствием😍 Расскажу вообще, что происходит) Я поехала как хореограф-постановщик с командой Азербайджана на Евровидение ❤️ и поэтому нахожусь вторую неделю в Голландии, чему безумно рада) Вчера Азербайджан попал в финал ⭐️ Сказать, что я счастлива, ничего не сказать) Поэтому сори, будет много фото и видео))", - не сдержала эмоций хореограф.
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Пользователи порадовались за Дели в комментариях:
"Видел ваше выступление!! Очень крутое 🔥"
"Ты большая умничка!"
"Очень рады, что вы прошли😍 Лучшаяяя😍😍 ждём фото и видео ❤️"
"Поздравлю 👏👏👏, песня « мата харри» бомба, а предчувствие только одно- это победа Азербайджана на Eurovision 2021. И все будем горды, что ты с ними! Молодец, малая, так рвать! Все африканские магии с тобой в финале. 😍🙌"
"Это было нечто😍🔥 прекрасное выступление, вы большие молодцы❤️"
Напомним, 18 мая в Роттердаме на стадионе Ahoy состоялся первый полуфинал "Евровидения 2021", участие в котором принимали представители 16 стран. Финалистами стали 10 конкурсантов (в том числе и группа Go_A от Украины). 20-го мая состоялся второй полуфинал, в котором выступили представители 17 стран-участниц и были выбраны еще 10 претендентов на главную победу. Гранд-финал пройдет 22 мая.
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