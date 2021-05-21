Співачка Наталя Могилевська порадувала публіку довгожданою подією

45-річна зірка випустила новий кліп на пісню "До дна". Відповідні кадри Наталя опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Могилевська змінила образ заради кліпу та постала в романтичному світлі, з новою зачіскою. У темно-сірій сукні-балахоні з довгим шлейфом і волоссям, заплетеним у косу, зірка пробіглася по піщаних дюнах, згадуючи про колишню любов, яку "випила до дна". І, нібито на підтвердження її гарячих спогадів, на кадрах засвітився красень-актор з чорною борідкою.

Крім того Наталя здивувала ще одним образом, різко перетворившись на брутальну ковбойшу в червоному вбранні.

"#ДоДна 🥀 🗡 прем'єра прямо зараз!!", - йдеться в повідомленні.

Більшість користувачів кинулися вітати артистку, правда, знайшлися й ті, кому її нова робота "не зайшла":

"З прем'єрою, Легенда Олексіївна 🙌"

"Вау! ❤️ Чудово!🔥❤️дуже-дуже красиво👍"

"Вітаю з прем'єрою!👏 Запальні танцювальні мотиви - те, що потрібно для літнього хіта🔥"

"У мене мурашки по шкірі від пісні 😍"

"Які гарячі іспансько-циганські мотиви"

"Була на вашому концерті років 20 тому. Ваша енергетика це щось, і ось ця пісня саме така, потужна і сильна 😍😍"

"Минуле століття, Наташ (дешева попсова пісня, такі ж дешеві пози і сам сюжет"

Раніше Могилевська ділилася в "сторіз" бекстейджем зйомок цього кліпу. Артистка обіцяла "літній настрій і багато внутрішніх переживань".

"Дуже зворушливо, багато внутрішніх переживань, пов'язаних з тим, про що я співаю в пісні. Чекаю більше вашого! (прем'єри, - ред.)", - говорила вона.

Нагадаємо, Могилевську зачарував молодий красень, флірт потрапив на камеру: "Ну може трохи".

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