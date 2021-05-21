"То, что нужно"

Певица Наталья Могилевская порадовала публику долдгожданным событием

45-летняя звезда выпустила новый клип на песню "До дна". Соответствующие кадры Наталья опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Могилевская сменила образ ради клипа и предстала в романтическом свете, с новой прической. В темно-сером платье-балахоне с длинным шлейфом и волосами, заплетенными в косу, звезда пробежалась по песчаным дюнам, вспоминая о былой любви, которую "выпила до дна". И, якобы в подтверждение ее горячих грез, на кадрах засветился красавчик-актер с черной бородкой.

Кроме того Наталья удивила еще одним образом, резко превратившись в брутальную ковбойшу в красном наряде.

"#ДоДна 🥀🗡 ПРЕМЬЕРА Прямо сейчас!!", - говорится в сообщении.

Большинство пользователей кинулись поздравлять артистку, правда, нашлись и те, кому ее новая работа "не зашла":

"С премьерой, Легенда Алексеевна 🙌"

"Вау! ❤️ Прекрасно!🔥❤️🔥очень-очень красиво👍"

"Поздравляю с премьерой!👏 Зажигательные танцевальные мотивы - то, что нужно для летнего хита🔥"

"У меня мурашки по коже от песни 😍"

"Какие горячие испанско-цыганские мотивы"

"Была на Вашем концерте лет 20 назад. Ваша энергетика это нечто, и вот эта песня именно такая, мощная и сильная😍😍"

"Прошлый век, Наташ( Дешевая попсовая песня, такие же дешевые позы и сам сюжет"

Ранее Могилевская делилась в "сториз" бэкстейджем съемок этого клипа. Артистка обещала "летнее настроение и много внутренних переживаний".

"Очень трогательно, много внутренних переживаний, связанных с тем, о чем я пою в песне. Жду больше вашего! (премьеры, - ред.)", - говорила она.

Напомним, Могилевскую очаровал молодой красавчик, флирт попал на камеру: "Ну может чуть-чуть".

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