Представниця знаменитої співачки Софії Ротару прокоментувала продаж готелю зірки в окупованому Криму

Як повідомляє Politeka.net , в деяких російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що відома українська співачка Софія Ротару продає свій шикарний готель в Криму Villa Sofia, який знаходиться в центрі міста на фундаментах купалень Роффе, побудованих в 1897 році. На початку 90-х Ротару взяла їх в оренду.

Виявляється, що готель української співачки в Ялті насправді призупинив свою роботу, але його ніхто не продає. Про це в коментарі журналісту PavlovskyNEWS заявила креативний продюсер співачки Світлана Євдокименко. За словами продюсера, ціна в 23 мільйони євро і активна робота ріелторів-чутки.



Вона також заявила, що зараз Софія Ротару не може займатися готельним бізнесом. Зірка активно готуватися до свого дня народження, який буде 7 серпня. Ротару хоче здивувати своїх шанувальників новими піснями.

Також повідомлялося, що готель виставив на продаж син Ротару Руслан Євдокименко. Невеликий розкішний, за кримськими мірками, готель на 12 номерів - спокій і сервіс. Привітний ресепшн, турботливі покоївки, прекрасний ресторан.

Спочатку, за чутками, син Ротару хотів отримати за нього 25 мільйонів євро, але з огляду на непростий час знизив ціну до 23 мільйонів.

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