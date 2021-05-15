Сын легендарной певицы Софии Ротару показал себя, рассказав об открытии

Как пишет Politeka.net, Руслан Евдокименко является единственным сыном Софии Ротару. 51-летний мужчина сам женился и воспитал двоих детей - Софию и Анатолия. Известно, что Евдокименко любит мотоциклы и можно часто увидеть на фото сними. Красавчик активно ведет социальные сети, где освещает свою жизнь.

В этот раз Руслан опубликовал фото, позируя возле памятника основателям Киева - Кию, Щеку, Хориву и сестре Лыбеди. Мужчина был в кепке, очках и джинсовой куртке, улыбаясь на камеру.

"Мото сезон официально открыт", - радостно подписал фотографию Руслан.

Фанаты поставили почти 300 лайков и написали комментарии:

"Удачного сезона, Руслан", "Крутых покатушек", "Удачина на дорогах тебе, Руслан".

Сообщалось, что невестка Софии Ротару Светлана Евдокименко показала милое фото со взрослыми детьми.

Перед камерой невестка Софии Ротару позирует в стильном черном платье интересного фасона, ее волосы распущены и аккуратно уложены, а лице легкий макияж. Соня стоит рядом с мамой, на ней короткое бежевое платье необычной текстуры, которое подчеркивает длинные ножки.

Напомним, единственный сын Софии Ротару раскрыл ее настоящую фамилию

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