Сын легендарной певицы Софии Ротару показал себя, рассказав об открытии
Как пишет Politeka.net, Руслан Евдокименко является единственным сыном Софии Ротару. 51-летний мужчина сам женился и воспитал двоих детей - Софию и Анатолия. Известно, что Евдокименко любит мотоциклы и можно часто увидеть на фото сними. Красавчик активно ведет социальные сети, где освещает свою жизнь.
В этот раз Руслан опубликовал фото, позируя возле памятника основателям Киева - Кию, Щеку, Хориву и сестре Лыбеди. Мужчина был в кепке, очках и джинсовой куртке, улыбаясь на камеру.
"Мото сезон официально открыт", - радостно подписал фотографию Руслан.
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Фанаты поставили почти 300 лайков и написали комментарии:
"Удачного сезона, Руслан", "Крутых покатушек", "Удачина на дорогах тебе, Руслан".
Сообщалось, что невестка Софии Ротару Светлана Евдокименко показала милое фото со взрослыми детьми.
Перед камерой невестка Софии Ротару позирует в стильном черном платье интересного фасона, ее волосы распущены и аккуратно уложены, а лице легкий макияж. Соня стоит рядом с мамой, на ней короткое бежевое платье необычной текстуры, которое подчеркивает длинные ножки.
Напомним, единственный сын Софии Ротару раскрыл ее настоящую фамилию
А еще Politeka сообщала, что София Ротару с невесткой-блондинкой удивили внешним видом на совместном фото
Также Politeka писала, что София Ротару с невесткой-блондинкой удивили внешним видом на совместном фото