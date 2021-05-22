Представительница знаменитой певицы Софии Ротару прокомментировала продаж отеля звезды в оккупированном Крыму
Как сообщает Politeka.net, в некоторых российских СМИ появилась информация о том, что известная украинская певица София Ротару продает свой шикарный отель в Крыму Villa Sofia, который находится в центре города на фундаментах купален Роффе, построенных в 1897 году. В начале 90-х Ротару взяла их в аренду.
Оказывается, что отель украинской певицы в Ялте на самом деле приостановил свою работу, но его никто не продает. Об этом в комментарии журналисту PavlovskyNEWS заявила креативный продюсер певицы Светлана Евдокименко. По словам продюсера, цена в 23 миллиона евро и активная работа риелторов-слухи.
Она также заявила, что сейчас София Ротару не может заниматься гостиничным бизнесом. Звезда активно готовиться к своему дню рождения, который будет 7 августа. Ротару хочет удивить своих поклонников новыми песнями.
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Также сообщалось, что отель выставил на продажу сын Ротару Руслан Евдокименко. Небольшой роскошный, по крымским меркам, отель на 12 номеров - спокойствие и сервис. Приветливый ресепшн, заботливые горничные, прекрасный ресторан.
Сначала, по слухам, сын Ротару хотел получить за него 25 миллионов евро, но учитывая непростое время снизил цену до 23 миллионов.
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