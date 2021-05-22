Українська телеведуча Леся Нікітюк потрапила в курйозну ситуацію з букетом бузку

Як пише Politeka.net, Нікітюк прославилася в Україні лише 10 років тому, коли з подругою засвітилася на шоу "Розсміши коміка". Після успішного виступу кар'єра Лесі пішла вгору. Її запросили вести культове шоу "Орел і решка", яке вона успішно вела кілька сезонів. Пізніше зірка стала однією з провідних зірок «Нового каналу», де вела всі розважальні шоу. Сьогодні Леся також є успішним блогером, на якого підписано майже 4 мільйони людей. Свій прогрес артистка вирішила відзначити повітряними кулями.

В Instagram Лесі з'явилося епічне відео, зняте її друзями, як її розіграли, подарувавши з розгону букет бузку.

На свіжому відео зірка засвітилася біля купи щебінки з подругою Настею Єлісєєвою, яка відзначена на відео, як раптом через камені в бік дівчат почав нестися, як ужалений, їх друг. Хлопець в руках тримав оберемок квітів бузку і таким чином вирішив потішити Нікітюк і її подругу букетом.

"На відому ведучу напали в підворітті", - жартуючи підписала відео зірка.

На відео чути дикий крив дівчат, а також Леся підписала:"Придурки улюблені".

Нагадаємо, що Нікітюк насмішила зовнішнім виглядом, похвалившись "нескінченними" ногами:"Полякова відпочиває".

Як повідомляла Politeka, Нікітюк розповіла, хто може стати переможцем «Євробачення-2021», прогноз ЗІРКИ: «не хочу нікого ображати...».

Також Politeka писала, що Нікітюк показала, як її меценат несподівано перетворився на рокера: "у кожної класної телички...".