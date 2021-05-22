Відома українська красуня Таня Брик, переможниця "Супер Топ-модель по-українськи", показала себе в незвичайному образі

Як пише Politeka.net, Таня Брик стала досить популярною моделлю серед українців після перемоги на проекті "Супер Топ-модель по-українськи". Дівчина зараз веде активно соціальні мережі, де ділиться своєю творчістю.

Цього разу Тетяна опублікувала в Instagram нове фото, на якому позувала в шкіряній куртці і штанях. Дівчина присіла, а поруч можна побачити чоловіка в окулярах, шкіряній куртці і джинсах. На другому фото Брик поміняла позу, піднявши одну ногу.

"Трініті і нео вже не ті... збій в матриці", - написала Таня під фотографією.

Фанати поставили трохи більше 4 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Фото люблю", "просто гармата", "Тетяніті вогонь".

Повідомлялося, що українка Тетяна Брик повідомила, що зважилася на кардинальні зміни зовнішності.

Таня оприлюднила фотографію, поспішивши запевнити всіх, що на знімку перука, а в те, що вона зробить із зачіскою, покаже наступного тижня. За словами Брик, в її житті було два нервових зриву, після яких вона вирішила кардинально поміняти стиль.

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