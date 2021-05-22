Известная украинская красотка Таня Брык, победительница "Супер Топ-модель по-украински", показала себя в необычном образе

Как пишет Politeka.net, Таня Брык стала довольно популярной моделью среди украинцев после победы на проекте "Супер Топ-модель по-украински". Девушка сейчас ведет активно социальные сети, где делится своим творчеством.

В этот раз Татьяна опубликовала в Инстаграм новое фото, на котором позировала в кожаной куртке и штанах. Девушка присела, а рядом можно увидеть мужчину в очках, кожаной куртке и джинсах. На втором фото Брык поменяла позу, подняв одну ногу.

"Тринити и Нео уже не те... сбой в матрице", - написала Таня под фотографией.

Фанаты поставили чуть более 4 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Фото люблю", "Просто пушка", "Татьянити огонь".

Сообщалось, что украинка Татьяна Брык сообщила, что решилась на кардинальные изменения внешности.

Таня обнародовала фотографию, поспешив заверить всех, что на снимке парик, а во то, что она сделает с прической, покажет на следующей недели. По словам Брык, в ее жизни было два нервных срыва, после которых она решила кардинально поменять стиль.

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