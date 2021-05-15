Популяряная украинская красотка Таня Брык, звезда "Супер Топ-модель по-украински", показала себя и задала вопрос

Как пишет Politeka.net, Таня Брык стала очень популярной среди украинцев после участия на проекте "Супер Топ-модель по-украински". Девушка там победила, а сейчас модель активно занимается развитием своего Инстаграма.

На новом фото, которое девушка опубликовала в социальной сети, Брык позировала в черном платье и туфлях. Таня выгнулась, выставив эффектно прекрасные ножки, а голову запрокинула и закрыла глаза от удовольствия.

"Где мои 6 лет? У меня было все: муж, любовник, собственный бизнес, дети....", - написала Таня под фото.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Какая фотография", "Шикарная женщина", "Что случилось с 6 годами?", "Красивое тело", "Идеальная".

Сообщалось, что популярная украинская модель Татьяна Брык, победившая в шоу «Супер топ-модель по-украински» похвасталась фигурой в купальнике.

На одном из последних фото Брык позировала в красивом купальнике, в котором можно было полюбоваться стройной фигурой.

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