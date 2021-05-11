Известная украинская модель Таня Брык, звезда "Супер Топ-модель по-украински", показала себя, предложив выбор
Как пишет Politeka.net, Таня Брык является популярной украинской красоткой, которая стала известна украинца после проекта "Супер Топ-модель по-украински". Сейчас девушка активно развивает социальные сети, где показывает много чего интересного.
В этот раз Таня показалась в темном платье с декольте. Девушка опубликовала сразу 9 снимков, демонстрируя разные эмоции. Кадры получились очень интересными и увлекательными.
"50 оттенков Тани Брык
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Стрельба прогремела в школе, много погибших и раненых: первые кадры трагедии в РФ
Данилко в образе Сердючки заставил дочь Елены Кравец уйти в отрыв на танцполе: "Обалдеть!"
Дорофеева в резиновых сапогах просто "уничтожила" Лесю Никитюк: эффектные кадры
Полякова в гневе разнесла коллег по сцене: "Никто не позвонил и не поздравил, а Киркоров..."
Выбирай любимую", - написала девушка под фото.
Фанаты поставили более 12 тысяч лайков и написали комментарии:
"3 - Когда ты на диете,а подруга в гости пришла с вином и багетом", "Ой! Очень многогранные) такие разные, есть чему поучиться", "Все, но любимая последняя", "Я и не узнала", "Вау .... как всегда шикарна".
Сообщалось, что известная украинская модель Татьяна Брык поделилась очередным кадром из своей фотосессии.
Длинные ровные локоны модель оставила распущенными, а из аксессуаров использовала только аккуратные серьги.
«Давай поговорим?», - написала Татьяна под постом.
Напомним, Брык из "Супер Топ-модель по-украински" заговорила о суперспособности, блеснув телом в купальнике
А еще Politeka сообщала, что Брык из "Супер Топ-модель по-украински" утянула корсетом формы, скрывая лишнее
Также Politeka писала, что Таня Брык из "Супер Топ-модель по-украински" устроила релакс в ванной