Известная украинская модель Таня Брык, звезда "Супер Топ-модель по-украински", показала себя, предложив выбор

Как пишет Politeka.net, Таня Брык является популярной украинской красоткой, которая стала известна украинца после проекта "Супер Топ-модель по-украински". Сейчас девушка активно развивает социальные сети, где показывает много чего интересного.

В этот раз Таня показалась в темном платье с декольте. Девушка опубликовала сразу 9 снимков, демонстрируя разные эмоции. Кадры получились очень интересными и увлекательными.

"50 оттенков Тани Брык

Выбирай любимую", - написала девушка под фото.

Фанаты поставили более 12 тысяч лайков и написали комментарии:

"3 - Когда ты на диете,а подруга в гости пришла с вином и багетом", "Ой! Очень многогранные) такие разные, есть чему поучиться", "Все, но любимая последняя", "Я и не узнала", "Вау .... как всегда шикарна".

Сообщалось, что известная украинская модель Татьяна Брык поделилась очередным кадром из своей фотосессии.

Длинные ровные локоны модель оставила распущенными, а из аксессуаров использовала только аккуратные серьги.

«Давай поговорим?», - написала Татьяна под постом.

Напомним, Брык из "Супер Топ-модель по-украински" заговорила о суперспособности, блеснув телом в купальнике

А еще Politeka сообщала, что Брык из "Супер Топ-модель по-украински" утянула корсетом формы, скрывая лишнее

Также Politeka писала, что Таня Брык из "Супер Топ-модель по-украински" устроила релакс в ванной



