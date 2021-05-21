Відомий український хореограф Влад Яма, суддя "Танців з зірками", звернувся до фанатів

Як пише Politeka.net, Влад Яма вже багато років тішить українців своїми танцями. Красунчик став не тільки успішним танцюристом, а й сім'янином, одружившись на красуні Лілії ще в 2015 році. Зараз хореограф активно веде соціальні мережі і пропагує здоровий спосіб життя.

Але цього разу Влад Яма вирішив трохи здивувати фанатів, опублікувавши повідомлення в сторіс Instagram:

"Йду в сторі детокс. Буду сумувати. Бай-Бай".

Варто відзначити, що детоксикація соціальних мереж - це відмова від них на деякий час, в разі Влада Ями - Сторіс Інстаграм. Але це тільки перший щабель, другий-зробити день максимально спокійним. Фахівці взагалі рекомендують опинитися від гаджетів і Інтернеті і провести день в гармонії з собою.

Раніше ми повідомляли, що знаменитий український хореограф Влад Яма показав свою харизму на тематичному фото з дружиною Лілією.

На знімку подружжя позувало разом на даху багатоповерхівки. Для фото чоловік і дружина вибрали схожі образи: на них були довгі пальто, які виглядали дуже стильно.

Нагадаємо, вагітна Осадча покрасувалася перед Владом Ямою в сукні-шторі

А ще Politeka писала, що Влад Яма показав їх з дружиною Лілією найбільше досягнення і зворушив фанатів

Також Politeka повідомляла, що підріс син Влада Ями в оточенні дівчаток-красунь "заробив" гонорар



