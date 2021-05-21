Українська співачка Slavia, яка розлучається з Дзідзьо після 8 років шлюбу, показала, з чого починалася її кар'єра

Як пише Politeka.net, Ярослава Притула (справжнє ім'я зірки) навчалася разом з Михайлом Хомою. В молодості вони не тільки були парою, але і разом співали в колективі «Друзі». 8 років тому Ярослава і Михайло одружилися. Як розповідала жінка, весь цей час вона спостерігала, як чоловік будував кар'єру, а сама залишалася в тіні.

Втім, за час шлюбу з Дзідзьо артистка кілька разів намагалася заявити про себе. Одного разу вона прийшла на шоу «Х-фактор», де підкорила суддів своїм вокалом. Також вона співала на популярному шоу "Караоке на Майдані". У себе в мережі Слава поділилася посиланням на свій виступ.

"Караоке на Майдані 2016", - підписала фото співачка.

У коментарях під відео артистці залишили масу приємних слів.

"Славочка, співай, реалізуйся у тебе талант, не втрачай свої роки з цим павичем, у нього яскраве життя але без тебе, а ти його чекаєш а роки летять», «Слава, у тебе чудовий голос, а краса яка! Співай же, реалізуй себе, народи дитинку. Удачі!", "Як добре, що цього павича немає поруч", - пишуть користувачі Мережі.

Зазначимо, що нещодавно Дзідзьо заявив, що розлучається зі своєю дружиною. Як з'ясувалося, подружжя ще з осені не живе разом.

Нагадаємо, що Дзідзьо після скандалу з розлученням наздогнала нова біда:"От шкодник, подивіться, що наробив".

А ще Politeka повідомляла, що колишня дружина Дзідзьо Slavia показала свою "родзинку" в новому ефектному образі:" справжня українка!".

Також Politeka писала, що Дзідзьо знайшов, чим похвалитися на тлі розлучення зі Slavia: "у мене їх вже сім".