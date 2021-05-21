Украинская певица Slavia, которая разводится с Дзидзьо после 8 лет брака, показала, с чего начиналась ее карьера

Как пишет Politeka.net, Ярослава Притула (настоящее имя звезды) училась вместе с Михаилом Хомой. В молодости они не только были парой, но и вместе пели в коллективе «Друзья». 8 лет назад Ярослава и Михаил поженились. Как рассказывала женщина, все это время она наблюдала, как муж строил карьеру, а сама оставалась в тени.

Впрочем, за время брака с Дзидзьо артистка несколько раз пыталась заявить о себе. Однажды она пришла на шоу «Х-фактор», где покорила судей своим вокалом. Также она пела на популярном шоу «Караоке на Майдане». У себя в сети Слава поделилась ссылкой на свое выступление.

«Караоке на Майдане 2016», - подписала фото певица.

В комментариях под видео артистке оставили массу приятных слов.

«Славочка, пой, реализуйся у тебя талант, не теряй свои годы с этим павлином, у него яркая жизнь но без тебя, а ты его ждёшь а годы летят», «Слава, у тебя замечательный голос, а красота какая! Пой же, реализуй себя, роди ребеночка. Удачи!», «Как хорошо, что этого павлина нет рядом», - пишут пользователи сети.

Отметим, что недавно Дзидзьо заявил, что разводится со своей женой. Как выяснилось, супруги еще с осени не живут вместе.

Напомним, что Дзидзьо после скандала с разводом настигла новая беда: "От шкодник, посмотрите, что наделал".

А еще Politeka сообщала, что бывшая жена Дзидзьо Slavia показала свою "изюминку" в новом эффектном образе: "Настоящая украинка!".

Также Politeka писала, что Дзидзьо нашел, чем похвастаться на фоне развода со Slavia: "У меня их уже семь".