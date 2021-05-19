Відомий український співак Дзідзьо (Михайло Хома) показав, що у нього сталося

Як пише Politeka.net, Дзідзьо є успішним українським виконавцем. Красунчик не тільки співає пісні, але став популярним актором. Не так давно Михайло прийняв рішення розлучитися з дружиною Ярославою, з якою він був в офіційних відносинах з 2013 року. А зараз Хома активно розвиває соціальні мережі, де ділитися цікавими кадрами.

На відео, яке опубліковане в Тікток, Михайло показав, як дятел стукав по маленькому дереву. Коли птах полетіла, Хома підійшов до Паростка, в якому опинилися три Величезні дірки.

"Подивіться, що він наробив", - написав Михайло.

"От шкодник, подивіться, що наробив", - сказав У ролику Хома.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Нічого собі", "я ваш фанат, всі пісні знаю", "Дзідьо, Привіт", "зжер всю погань", "вилікував вам дерево", "Дзідьо, я ваша фанатка і теж знаю майже всі пісні", "Дизайн дерева".

Повідомлялося, що Дзідзьо перебував у соолнечной Туреччині. Артист оприлюднив кілька фото і Відео зі Стамбула.

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А ще Politeka повідомляла, що Дзідзьо, який розлучається зі Slavia, розлютив мережу несподіваним визнанням

Також Politeka писала, що Slavia зробила сумне зізнання, чому у них з Дзідзьо немає дітей



