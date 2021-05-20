Відомий український співак DZIDZIO (Михайло Хома) показав, як у нього проходить День вишиванки

Як пише Politeka.net, Михайло є популярним українським виконавцем. Зараз красень хоч і розлучатися зі співачкою SLAVIA, але намагається не сумувати і радує фанатів новим контентом в соціальних мережах.

Цього разу в Instagram Михайло опублікував сторіс, на яких позував у вишиванці, а поруч можна побачити дерево ще з шістьма сорочками.

"Дорогі друзі, вітаю всіх з Днем вишиванки, у мене їх вже сім".

Також красунчик додав публікацію зі схожою фотографією:

"Вітаю всіх з Днем Вишиванки. У ній наш генетичний код нації! Кожна з них особлива і неповторна! Спасибі Юлії Магдич за новеньку в моїй колекції!".

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"І вас зі святом, закоханий в себе чоловік", "спасибі, зі святом вас", "Спаасібо і тебе зі святом, як завжди, красиво і вишукано", "від вибору до кольору", "вітаю справжнього українця", "неймовірно красиво. Українець справжній", "багатий наречений", " що то за дерево таке, що на ньому сорочки Вишиті розтат?".

Нагадаємо, у родині Олі Полякової підростають дві серцеїдки, розтанув навіть Дзідзьо

А ще Politeka писала, що розлучаються Дзідзьо і Slavia публічно обмінялися " люб'язностями"

Також Politeka повідомляла, що 35-річна Цибульська заговорила про свою причетність до розлучення Дзідзьо



