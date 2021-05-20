Колишня дружина Дзідзьо співачка Славія показала себе на обкладинці глянцю у вишиванці

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Ярослава Хома, яка виступає під сценічним ім'ям SLAVIA, і яка є колишньою дружиною українського артиста Дзідзьо, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так цього разу красуня здивувала публіку чарівним кадром обкладинки модного глянцю, на якому з'явилася в розкішній українській вишиванці.

Як видно, Ярослава відображена в красивій локації, вона ніби не помічає фотографа і дивиться кудись вдалину. Перед камерою артистка з'явилася в шикарній білосніжній сукні-вишиванці з червоними візерунками на рукавах. Свій образ вона доповнила строкатою хусткою на голові, під яким приховала пишну шевелюру, а на її очі стильні сонцезахисні окуляри.

У підписі до публікації SLAVIA поділилася з шанувальниками своїм секретом - вона завжди бере з собою вишиванку, коли їде за кордон. "За кордон завжди з собою беру вишиванку. Важливо зберегти наші національні родзинки, український колорит (в одязі, в музиці, в культурі...), щоб донести його Світу тому, що саме наш колорит і є тією родзинкою, яка відрізняє нас від інших. Ми одні такі. А ще, важливо те, що ми і самі можемо, і створюємо тренди", - написала Ярослава.

Шанувальники в захваті від нового образу красуні, її фото тут же взялися коментувати: "Де б ти не була, ти красива і вишивка доповнює, що ти справжня українка!", "Славія, яка ви красуня! Вам так йде вишивка! Справжня, щира українка!", "Красуня", "Як стильно", "Яка красива. Зі святом!".

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