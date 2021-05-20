Бывшая жена Дзидзьо певица Славия показала себя на обложке глянца в вышиванке

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Ярослава Хома, которая выступает под сценическим именем SLAVIA, и которая является бывшей супругой украинского артиста Дзидзьо, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так в этот раз красотка удивила публику очаровательным кадром обложки модного глянца, на котором появилась в роскошной украинской вышиванке.

Как видно, Ярослава запечатлена в красивой локации, она как будто не замечает фотографа и смотрит куда-то вдаль. Перед камерой артистка появилась в шикарном белоснежном платье-вышиванке с красными узорами на рукавах. Свой образ она дополнила пестрым платком на голове, под которым скрыла пышную шевелюру, а на ее глаза стильные солнцезащитные очки.

В подписи к публикации SLAVIA поделилась с поклонниками своим секретом – она всегда берет с собой вышиванку, когда уезжает за границу. "За границу всегда с собой беру вышиванку. Важно сохранить наши национальные изюминки, украинский колорит (в одежде, в музыке, в культуре...), чтобы донести его Миру потому, что именно наш колорит и является той изюминкой, которая отличает нас от других. Мы одни такие. А еще, важно то, что мы и сами можем, и создаем тренды", - написала Ярослава.

Поклонники в восторге от нового образа красотки, ее фото тут же принялись комментировать: "Где бы ты ни была, ты красивая и вышивка дополняет, что ты настоящая украинка!", "Славия, какая вы красавица! Вам так идет вышивка! Настоящая, искренняя украинка!", "Красотка", "Как стильно", "Какая красивая. С праздником!".

Напомним, Дзидзьо нашел, чем похвастаться на фоне развода со Slavia: "У меня их уже семь".

Как сообщала Politeka, Разводящиеся Дзидзьо и Slavia публично обменялись "любезностями": Пономарев тоже решил не молчать.

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