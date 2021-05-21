Українська співачка Оля Цибульська, яку називають причетною до гучного розлучення Дзідзьо і Slavia, розповіла, як її образила Наталія Могилевська

Як пише Politeka.net, про це зірка написала на своїй сторінці в Instagram. Цибульська презентувала новий кліп, в якому показала моменти свого кар'єрного шляху.

"За ці 15 років я літала і падала мільйон разів. Було багато світла і сліз. Ідей, щоб творити далі і кинути все нафіг», - зазначила співачка.

Колись вона брала участь у» Фабриці зірок", де сильно образилася на Наталію Могилевську.

"Пам'ятаю 5-ку з 10 балів на фабриці Суперфінал від Наталії Могилевської. Решта журі поставили мені 10. Але за загальним підсумком балів я покинула проект. Плакати. Ображалася", - зізналася Оля.

А ось сьогодні у Цибульської і Могилевської прем'єра в один день.

"Минув час і сьогодні у нас прем'єра в один день. Це так символічно.❤Я щиро вітаю колегу з новою роботою, бо знаю яка це титанічна праця і характер. Дякую за космічний стимул. Я не плачу, а йду своїм слухачам назустріч», - підкреслила співачка.

«Інколи треба дістати 5 від Могилевської щоб потім всьому світу доказати, що ти крута», «Ти - велика молодчина!🔥Пісня крутезна», «Мурашки по тілу», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що Цибульська, причетна до скандалу з розлученням Дзідзьо, несподівано звернулася до Slavia: "пропоную допомогу".

Як повідомляла Politeka, Цибульська вирішила показати, на кого насправді схожий її син.

Також Politeka писала, що Цибульська зізналася, через що пройшла на початку своєї кар'єри:»опинилася на вокзалі...".