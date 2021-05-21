Переможець "Голосу країни-11" Сергій Лазановський, який привернув увагу телеведучої Лесі Нікітюк і співачки Насті Каменських, взявся підкорювати жіночу аудиторію свого Instagram

Як пише Politeka.net, Лазановський, як і багато молодих людей, знімає відео для Тік Ток. Він вирішив зібрати найяскравіші епізоди зі своїми танцями, об'єднавши їх в один ролик. На кількох кадрах артист танцював без сорочки, вразивши прихильниць залізним торсом.

"Поки готуємо для вас щось круте, поділюся лайфхаком, "як підняти собі настрій". (P. S. ви і так його добре знаєте). Включаєте музику і танцюєте так, як відчуваєте. Ваші гормони щастя почнуть підстрибувати всередині вас", - підписав відео артист.

У коментарях йому залишили масу захоплених слів. Не обійшлося і без критики.

"Гормони щастя підстрибувати всередині повинні від чого, від тебе? Або я щось не зрозуміла... дивлячись на відео, взагалі складно зрозуміти, що написано в посту", " скромніше, а то ціни собі не складеш», «особливо щовечора під твої пісні, це щось нереальне»,-пишуть користувачі Мережі.

Зазначимо, що Лазановський в команді Наді Дорофєєвої став переможцем 11 сезону шоу «Голос країни».

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