Андрій Данилко, відомий завдяки образу Вєрки Сердючки, близької людини
Фотографією Андрія Данилка, зробленою на могилі режисера Романа Віктюка на Личаківському кладовищі у Львові, в мережі український театральний критик Олег Вергеліс на своїй сторінці в Facebook.
"Пост пам'яті. Андрій Данилко вклонився Роману Віктюку у Львові", – написав він.
Вергеліс зазначив, що могилу режисера Данилко відвідав 18 квітня, будучи у Львові у "творчих справах". Данилко одразу визначив у своєму щільному графіку час, щоб відвідати на Личаківському цвинтарі місце останнього спочинку Віктюка.
"Їх тривалий час об'єднувала ідея спільної театральної постановки", – розповів Вергеліс.
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На фото Данилко зображений зі своєю колегою Інною Білоконь. Вона виконує роль мами Вєрки Сердючки.
Як соообщалось, знаменитий український режисер пішов з життя 17 листопада у віці 84 років після декількох тижнів в лікарні, куди його доставили у важкому стані з коронавірусом.
Тоді Данилко відреагував на сумну новину на офіційній сторінці Вєрки Сердючки в Instagram. Так, він опублікував спільне фото з Віктюком, зроблене, судячи з усього, кілька років тому. На знімку артисти сидять за столом, при цьому Данилко довірливо принімає Віктюка за плечі і нахиляється в його бік. Сам режисер одягнений в ексцентричний піджак, прикрашений чорними паєтками, і свої фірмові окуляри.
"З Вами було так легко....",- підписав знімок Данилко.
Нагадаємо, в травні 2021 року Андрій Данилко отримав премію Yuna в категорії «Краща пісня іноземною мовою» за композицію Make It Rain Champagne.
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