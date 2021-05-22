Андрей Данилко, известный благодаря образу Верки Сердючки, близкого человека

Фотографией Андрея Данилко, сделанной на могиле режиссера Романа Виктюка на Лычаковском кладбище во Львове, в Сети украинский театральный критик Олег Вергелис на своей странице в Facebook.

"Пост памяти. Андрей Данилко поклонился Роману Виктюку во Львове", – написал он.

Вергелис отметил, что могилу режиссера Данилко посетил 18 апреля, будучи во Львове по "творческим делам". Данилко сразу определил в своем плотном графике время, чтобы посетить на Лычаковском кладбище место последнего упокоения Виктюка.

"Их длительное время объединяла идея совместной театральной постановки", – рассказал Вергелис.

На фото Данилко запечатлен со своей коллегой Инной Белоконь. Она исполняет роль мамы Верки Сердючки.

Как соообщалось, знаменитый украинский режиссер ушел из жизни 17 ноября в возрасте 84 лет после нескольких недель в больнице, куда его доставили в тяжелом состоянии с коронавирусом.

Тогда Данилко отреагировал на печальную новость на официальной странице Верки Сердючки в Инстаграм. Так, он опубликовал совместное фото с Виктюком, сделанное, судя по всему, несколько лет назад. На снимке артисты сидят за столом, при этом Данилко доверительно приобнимает Виктюка за плечи и наклоняется в его сторону. Сам режиссер одет в эксцентричный пиджак, украшенный черными пайетками, и свои фирменные очки.

«С Вами было так легко....», - подписал снимок Данилко.

Напомним, в мае 2021 года Андрей Данилко получил премию Yuna в категории «Лучшая песня на иностранном языке» за композицию Make It Rain Champagne.

Напомним, что Данилко в образе Сердючки разозлил публику, похвалившись достижением: "Бабок заплатили и получили"

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