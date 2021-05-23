Відома українська гімнастка, олімпійська чемпіонка Анна Різатдінова порадувала яскравим фото та несподіваним одкровенням

27-річна спортсменка, яку в Мережі називають фавориткою хореографа Влада Ями з "Танців зірками", опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net. Дівчина розповіла, що зараз знаходиться в Єгипті, однак, її головною метою став зовсім не відпочинок.

На знімку Різатдінова позувала в купальнику м'ятного кольору, сонцезахисних окулярах і кепці без верху. Анна похвалилася засмагою і пояснила в підписі, що відбувається. Виявляється, красуня працює - проводить майстер-клас для гімнасток. При цьому вона намагається встигати відпочити та насолоджуватися морським вайбом.

"Проводжу в Єгипті майстер-клас для гімнасток 🤍 Вчора показувала деякі елементи, які не робила з часів Олімпіади! Така ностальгія) В перерві між тренуваннями вдалося трошки відпочити. Як вам вже розповідала, зміна обстановки мене надихає і допомагає набратися сил. Взагалі обожнюю подорожувати 😍. Тому тепер я сповнена енергії для реалізації нових ідей!",- повідомила фаворитка Ями.

Раніше ми розповідали, що Різатдінова зізналася, як через роботу у неї часто бували періоди, коли вона не встигала робити нічого іншого, в тому числі - стежити за своєю зовнішністю. Це, за словами дівчини, стало причиною появи в неї різних комплексів, які їй вдалося побороти з часом.

"Вам може здаватися, що на фото я ідеальна, але у мене теж є розтяжки. Також були висипання, випирав живіт, про що я вам розповідала", - розговорилася Анна.

Нагадаємо, що фаворитка ями з "Танців з зірками" в міні і незвичайній сіточці показала топ весняних образів:"шикарні ноги".

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