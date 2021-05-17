"Картинка в Инстаграме очень часто отличается от реальной жизни"

Знаменитая украинская гимнастка, олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова, которая запомнилась многим как фаворитка Влада Ямы на «Танцях з зірками-2019», показала фигуру в мини-платье и откровенно рассказала о комплексах

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм, в котором откровенно высказалась на спорную тему.

Так, спортсменка призналась, что из-за работы у нее часто бывали периоды, когда она не успевала делать ничего другого, в том числе – следить за своей внешностью. Из-за этого у звезды возникли комплексы.

Она отметила, что во многом это было связано с Инстаграмом, где девушки публиковали фото своей «откорректированной» внешности.

«Конечно же, из-за этого появлялись комплексы. Ты просто вспоминаешь, какая идёшь после тренировки - уставшая, с мокрыми волосами, пунцового цвета. И начинаешь сравнивать себя с красивыми и накрашенными девушками на фото», - вспоминает гимнастка.

Она напомнила девушкам о том, что на снимках в соцсетях люди показывают свои лица с фильтрами и ретушью. На фоне этого ее волнует, что в погоне за таким идеалом некоторые могут поддаться желанию воспользоваться «уколами красоты».

«Не забывайте о том, что картинка в Инстаграме очень часто отличается от реальной жизни. Я не выступаю против того, что иногда можно что-то в себе подкорректировать. Но минимально!.. У меня тоже был период, когда я задумывалась, а не подкорректировать ли свою внешность... Вам может казаться, что на фото я идеальная, но у меня тоже есть растяжки. Также были высыпания, выпирал живот, о чём я вам рассказывала», - призналась Ризатдинова.

Она добавила, что ей помогла любовь к себе и принятие своей внешности.

Этот пост гимнастка сопроводила фото, на котором позирует в черном мини-платье со вставками в виде полупрозрачной сеточки.

Поклонники не смогли пройти мимо.

«А я себе нравлюсь и вы мне», «Просто огонь», «Красавица и умничка», «Ты самая красивая девушка которую я только видел», - пишут люди.

Напомним, что фаворитка Ямы из "Танців з зірками" в мини и необычной сеточке показала топ весенних образов: "Шикарные ноги".

Как Politeka писала, что фаворитка Ямы из "Танців з зірками" Ризатдинова приоткрыла закулисье съемок нового шоу: "Из области фантастики".

Также Politeka сообщала, что любимица Ямы из "Танців з зірками" после двух операций обратилась к женщинам: «Чтобы потом не пришлось мучиться…».