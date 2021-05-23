Известная украинская гимнастка, олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова порадовала ярким фото и неожиданным откровением

27-летняя спортсменка, которую в Сети называют фавориткой хореографа Влада Ямы из "Танців зірками", опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net. Девушка рассказала, что сейчас находится в Египте, однако, ее главной целью стал совсем не отдых.

На снимке Ризатдинова позировала в купальнике мятного цвета, солнцезащитных очках и кепке без верха. Анна похвалилась загаром и объяснила в подписи, что происходит. Оказывается, красотка работает - проводит мастер-класс для гимнасток. При этом она старается успевать отдохнуть и наслаждаться морским вайбом.

"Провожу в Египте мастер-класс для гимнасток 🤍 Вчера показывала некоторые элементы, которые не делала со времен Олимпиады! Такая ностальгия) В перерыве между тренировками удалось немножко отдохнуть. Как вам уже рассказывала, смена обстановки меня вдохновляет и помогает набраться сил. Вообще обожаю путешествовать 😍. Поэтому теперь я полна энергии для реализации новых идей!", - сообщила фаворитка Ямы.

Ранее мы рассказывали, что Ризатдинова призналась, что из-за работы у нее часто бывали периоды, когда она не успевала делать ничего другого, в том числе – следить за своей внешностью. Это, по словам девушки, стало причиной появления у нее различных комплексов, которые ей удалось побороть со временем.

"Вам может казаться, что на фото я идеальная, но у меня тоже есть растяжки. Также были высыпания, выпирал живот, о чём я вам рассказывала", - разоткровенничалась Анна.

Напомним, что фаворитка Ямы из "Танців з зірками" в мини и необычной сеточке показала топ весенних образов: "Шикарные ноги".

Также Politeka сообщала, что любимица Ямы из "Танців з зірками" после двух операций обратилась к женщинам: «Чтобы потом не пришлось мучиться…».