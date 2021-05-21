Український телеведучий Володимир Остапчук показав свою дочку Емілію
З 2007 року Володимир Остапчук перебував у шлюбі з Оленою Войченко, у пари народилися двоє дітей, Емілія і Еван-Олександр. Минулого року подружжя розлучилося. Процес був гучним, адже Олена звинуватила Володимира в зрадах, а в мережі ведучого стали критикувати за те, що він кинув дружину з двома дітьми: 7-річною Емілією і 3-річні сином Еваном-Олександром.
Після цього Остапчук розповідав, що екс-дружина обмежує його спілкування з дітьми. У нових сторіс на своїй сторінці в Instagram шоумен показав свою дочку, пише Politeka.net.
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"Дуже", - відповіла дівчинка.
Нагадаємо, колишня дружина Остапчука Олена Войченко однією з причин розлучення називала постійні зради чоловіка. Також звинувачувала в тому, що він не допомагає їй з дітьми у фінансовому плані. Володимир, у свою чергу, спростував всі звинувачення.
До цього Остапчук у своєму Instagram розговорився про почуття до екс-дружини.
"У мене змішане до неї ставлення. З одного боку я їй шалено вдячний за наших прекрасних діток і роки разом, з іншого - абсолютно не розумію бажання обмежити мою участь у вихованні дітей, і вся ця публічна тяганина "я піду на всі канали, Вова". Це зашкодить, в першу чергу, дітям. Розсудливості і любові нам всім", - поділився шоумен.
Нагадаємо, що Остапчук з красунею-дружиною влаштували пустощі і несподівано згадали про школу: "хочеться знову...".
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