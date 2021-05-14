Такое тоже бывает

Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина рассказала, какие отношения у нее сложились с его родителями

Как передает Politeka.net, отношения Остапчука с его второй женой Кристиной начались со скандала. Как известно, Владимир был женат, когда их любовь только зарождалась. Позже последовал громкий и скандальный развод со взаимными обвинениями и дележкой детей.

Спустя год отношений с Кристиной Владимир женился на девушке. Со временем поклонники забыли скандал и с удовольствием наблюдают за новым счастливым союзом.

У себя в Инстаграм Кристина устроила рубрику ответов на вопросы фанатов и затронула тему взаимоотношений с родителями своего звездного мужа.

«Сразу нашли общий язык с родителями Вовы?», - спросили у Кристины поклонники.

«Думаю, что да! У него такие прекрасные родители, вы даже не представляете себе! Чистые, искренние, воспитанные, добрые, настоящие! Мама и папа постоянно шутят и я так хочу в их возрасте!», - призналась Кристина.

Ранее мы писали, что Владимир Остапчук спародировал Настю Каменских, перепев ее песню "Девочки рулят" и сняв на нее клип. Телеведущий не только повторил стиль исполнения артистки, но также воссоздал похожие ракурсы в клипе.

Напомним, что Остапчук с красавицей-женой устроили шалости и неожиданно вспомнили о школе: "Хочется снова...".

Как сообщала Politeka, Остапчук с женой впечатлили внешним видом на красной дорожке YUNA: "Готовы в Hollywood".

Также Politeka писала, что Остапчук "обстебал" свою красавицу-жену и нарвался на критику: "Жалкое зрелище".