Відомий український телеведучий Володимир Остапчук показав, як розважається з дружиною, Христиною

Подружжя одружилося минулого року, пише Politeka.net. На сторінках обох в Instagram часто з'являються спільні фото і відео, на яких вони показують свої будні.

Цього разу у своєму Instagram Остапчук поділився відео того, як копіює свою кохану. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Ролик починається з того, як дружина Остапчука, яка професійно займається танцями, порухалася під музику в одному білому халатику.

А пізніше Остапчук спародіював дружину, також з'явившись в одному халатику і трохи станцювавши.

"Люблю постебати свою дружину @kristygor Disclaimer! Тут немає ніяких підтекстів або прихованих натяків. Це просто фан. Всім гарного дня 😅", - написав Володимир.

Всього за дві хвилини публікація зібрала понад 2000 переглядів і багато коментарів.

"Жалюгідне видовище)", " Якщо любити, то тільки так 🔥 🔥 🔥 супер, обожнюю вашу сім'ю😍", " по фен-шую👏 👏 👌"," а босоніжки зі стразами де?🤷 🏻 ♀️незакінчений образ😀", "гармата", " Не зовсім чесний батл. Ви б у Христини туфельки позичили і на них спробували!😜А Христина найкраща і найкрасивіша!❤ ️ 🌹 ", "Чому ви так часто приміряєте жіночі образи?",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, пара познайомилася у 2019 році на весіллі, де Володимир Остапчук працював ведучим, а Христина Горняк виступала.

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