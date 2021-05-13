Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук показал, как развлекается с женой, Кристиной

Супруги поженились в прошлом году, пишет Politeka.net. На страницах обоих в Инстаграм часто появляются совместные фото и видео, на которых они показывают свои будни.

В этот раз в своем Инстаграм Остапчук поделился видео того, как копирует свою возлюбленную. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Ролик начинается с того, как жена Остапчука, которая профессионально занимается танцами, подвигалась под музыку в одном белом халатике.

А позже Остапчук спародировал супругу, также появившись в одном халатике и немного станцевав.

"Люблю постебать свою жену @kristygor Disclaimer! Тут нет никаких подтекстов или скрытых намеков. Это просто фан ☺️ Всем хорошего дня 😅", - написал Владимир.

Всего за две минуты публикация собрала более 2000 просмотров и много комментариев.

"Жалкое зрелище)", "Если любить,то только так🔥🔥🔥супер, обожаю вашу семью😍", "По фен-шую👏👏👌", "А босоножки со стразами где?🤷🏻‍♀️незаконченный образ 😀", "Пушка", "Не совсем честный батл. Вы бы у Кристины туфельки одолжили и на них попробовали!😜А Кристина лучшая и самая красивая!❤️🌹", "Почему Вы так часто примеряете женские образы?", - написали пользователи сети.

Напомним, пара познакомилась в 2019 году на свадьбе, где Владимир Остапчук работал ведущим, а Кристина Горняк выступала.

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