Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк показала, як сходила з чоловіком на церемонію YUNA

Як пише Politeka.net, Володимир і Христина тільки минулого року зіграли весілля. Пара постійно проводить час разом, а зараз вирішила відвідати церемонію Yearly Ukrainian National Awards 2021.

На фото Володимир був у чорному костюмі і білій сорочці. Поруч стояла Христина в шикарній сукні з декольте, а в руці тримала сумочку. Пара трималася за руки і посміхалася.

"Ми красиві вчора на @yunaawards.

Тепер, думаю, що ми готові в Hollywood!!",- написала Христина під фотографією.

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"А мені не подобаються волосся, зализані назад, але це всього лише моя думка", "добре, хлопці"," Христина, ти топ", " неймовірно красиві! А як гармонійно ви доповнюють один одного !!!", "Реально кадр з Голлівуду".

Повідомлялося, що ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук показав, як проводить час з мамою і своєю дружиною Христиною Горняк.

Відзначимо, раніше Христину дорікали в тому, що вона не їздить з чоловіком до його родичів. Сам Остапчук віджартовувався на цю тему. "Чого не їздите до ваших батьків з дружиною, а тільки до її?"- якось запитали ведучого фоловери.

"Підкаблучник", - коротко відповів Володимир і показав кумедне фото.

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