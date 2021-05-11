Відомий український телеведучий Володимир Остапчук показав, як проводить час з новою дружиною

Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук у 2020 році одружився з Христиною Горняк після того, як розлучився з минулою дружиною. Парочка зараз регулярно миготить разом, радуючи фанатів новими кадрами в Instagram.

Цього разу Володимир вирішив опублікувати на своїй сторінці, як прогулявся сонячним Києвом. Остапчук був у картатому піджаку і чорних окулярах, висунувши язик перед камерою. Поруч стояла Христина теж в піджаку і окулярах, посміхаючись для фото.

"Такий, день сьогодні, що хочеться знову повернутися в школу, щоб її прогуляти", - написав Володимир.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Ви Класні", "круте фото", "сьогодні буде дуже жарко"," а я не хочу повернутися мені добре в університеті", " Володя,земляк, а ти Уманський?! А з якого р-н?".

Повідомлялося, що український телеведучий Володимир Остапчук трепетно привітав маму зі святом – Днем матері.

Цього разу шоумен вирішив показати українцям свою красуню-маму на честь її Свята – цього року на 9 травня припав День матері. Вова виклав миле фото з найріднішою людиною і написав зворушливе привітання в підписі до публікації.

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