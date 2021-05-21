Украинский телеведущий Владимир Остапчук показал свою дочку Эмилию
С 2007 года Владимир Остапчук состоял в браке с Еленой Войченко, У пары родились двое детей, Эмилия и Эван-Александр. В прошлом году супруги развелись. Процесс был громким, ведь Елена обвинила Владимира в изменах, а в сети ведущего стали критиковать за то, что он бросил жену с двумя детьми: 7-летней Эмилией и 3-летнии сыном Эваном-Александром.
После этого Остапчук рассказывал, что экс-жена ограничивает его общение с детьми. В новых сторис на своей странице в Инстаграм шоумен показал свою дочь, пишет Politeka.net.
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«Очень», - ответила девочка.
Напомним, бывшая супруга Остапчука Елена Войченко одной из причин развода называла постоянные измены мужа. Также обвиняла в том, что он не помогает ей с детьми в финансовом плане. Владимир, в свою очередь, опроверг все обвинения.
До этого Остапчук в своем Инстаграм разоткровенничался о чувствах к экс-жене.
"У меня смешанное к ней отношение. С одной стороны я ей безумно благодарен за наших прекрасных деток и годы вместе, с другой - совершенно не понимаю желания ограничить мое участие в воспитании детей, и вся эта публичная канитель "Я пойду на все каналы, Вова". Это навредит, в первую очередь, детям. Благоразумия и любви нам всем", - поделился шоумен.
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