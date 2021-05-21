Відома українська співачка Світлана Лобода, яка будує успішну кар'єру в Росії, вразила зворушливим зверненням

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала серію фото і відео. Вона ніжно привітала свою молодшу доньку з днем народження. Сьогодні дівчинці виповнилося 3 роки. Батьківство Тільди, яку співачка народила в одній з клінік Лос-Анджелеса в 2018-му, досі оповите таємницею. Ряд ЗМІ поширив чутки про те, що батько дівчинки не хто інший, як Тілль Ліндеманн, соліст групи Rammstein. Сама співачка не спростовує цих домислів, але і не підтверджує їх.

"Моя любов, тобі сьогодні три роки!!😇

Як невблаганно швидко біжить час

І як же я щаслива, що ти у мене є!!!!

Люблю тебе, моя солодка дівчинка

Мій солодкий цукор

Дуже люблю ❤️",- підписала фото зірка, додавши хештег Тільда і День народження.

У коментарях їй залишили масу приємних слів і поздоровлень для малятка Тільди.

"Найсолодша, з днем народження ♥ ️ ♥️♥️", " Така красуня 😍 з днем народження, Тілечка 🥳 рости здоровою!", " Ну слава богу прояснилася ситуація з датою 😂 🙏 ", " З Днем Народження Малятко🕊 нехай росте такою ж прекрасною як мама!🤍 ",- написали користувачі.

Раніше ми писали, що Світлана Лобода спантеличила запальними танцями. Артистка була одягнена в білі джинси і пухнасту шубу. Вона пікантно танцювала, використовуючи непристойні рухи.

Нагадаємо, що Лобода на відпочинку після небезпечної хвороби звернулася з несподіваною пропозицією: "якщо трохи самотньо...".

Як повідомляла Politeka, Лобода в боді і шкіряному плащі перетворилася в модель з обкладинки, вразивши довжиною своїх ніг: "світла, що ти твориш".

Також Politeka писала, що Лобода в білому гарматі похвалилася своїм першим мільйоном:"за вашу любов".