Известная украинская певица Светлана Лобода, которая строит успешную карьеру в России, впечатлила трогательным обращением

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала серию фото и видео. Она нежно поздравила свою младшую дось с днем рождения. Сегодня девочке исполнилось 3 года. Отцовство Тильды, которую певица родила в одной из клиник Лос-Анджелеса в 2018-м, до сих пор окутано тайной. Ряд СМИ распространил слухи о том, что отец девочки не кто иной, как Тилль Линдеманн, солист группы Rammstein. Сама певица не опровергает этих домыслов, но и не подтверждает их.

"Моя любовь, тебе сегодня три года!!😇

Как неумолимо быстро бежит время

И как же я счастлива , что ты у меня есть!!!!

Люблю тебя , моя сладкая девочка

Мой сладкий сахар

Очень люблю ❤️", - подписала фото звезда, добавив хештег Тильда и День рождения.

В комментариях ей оставили массу приятных слов и поздравлений для малышки Тильды.

"Самая сладкая, с днём рождения ♥️♥️♥️", " Такая красотка 😍 с днём рождения, Тилечка 🥳 расти здоровой!", " Ну слава богу прояснилась ситуация с датой 😂🙏", " С Днём Рождения малышку🕊 Пусть растёт такой же прекрасной как мама!🤍", - написали пользователи.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода озадачила зажигательными танцами. Артистка была одета в белые джинсы и пушистую шубу. Она пикантно танцевала, используя неприличные движения.

Напомним, что Лобода на отдыхе после опасной болезни обратилась с неожиданным предложением: "Если немного одиноко...".

Как сообщала Politeka, Лобода в боди и кожаном плаще превратилась в модель с обложки, впечатлив длиной своих ног: "Света, что ты творишь".

Также Politeka писала, что Лобода в белом пушке похвасталась своим первым миллионом: "За вашу любовь".