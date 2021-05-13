Знаменитая украинская певица Светлана Лобода показала новый образ в боди для обложки журнала

Звезда украинского происхождения, которая уже давно живет и строит карьеру в России, решила на ночь глядя порадовать своих поклонников стильными снимками в новом эффектном образе. Фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Кадры были сделаны для обложки одного из глянцевых журналов, поэтому на них Лобода позирует, как настоящая модель. Певица также подобрали максимально яркий и запоминающийся образ.

Так, Лобода одета в черный боди с практически полностью открытыми бедрами и глубоким декольте, а также ярко-желтый кожаный плащ. Дополняют образ певицы туфли на каблуке. Лобода позирует, слегка облокотившись на высокий табурет и расставив ноги, чтобы ее фигура выглядела еще более эффектно.

«В туфлях без каблука я не могу сосредоточиться. А ты?», - написала в подписи к снимкам певица.

Ее поклонники бурно отреагировали на новую публикацию.

«Что общего между Эйфелевой башней и ногами Лободы? чем выше, тем больше дух захватывает!», «После таких фотографий мы долго не сможем сосредоточиться», «Света где твоя замечательная улыбка? Шикарная, но улыбки не хватает», «Не могу сосредоточиться, когда вижу вас», «Света, что ты творишь», - пишут люди.

Напомним, Лобода с сумасшедшим декольте нарвалась на непривычное обращение молодого поклонника: "Светлана Сергеевна...".

Как сообщала Politeka, Лобода после премьеры нового клипа надрывно обратилась к поклонникам: "Понимаете, как никто".

Также Politeka писала, Белокурая Лобода в кожаных штанах заставила поклонников визжать от восторга: "Вас ждет особенное…".