Певица Светлана Лобода показала яркие фото и похвасталась важным достижением
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Светлана Лобода, которая долгие годы строит карьеру в среде российского шоу-бизнеса, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Недавно артистка переболела коронавирусом и даже перенесла концерты из-за болезни, но уже вернулась к активной деятельности. Так, в этот раз звезда решила похвастаться поклонникам своим первым миллионом подписчиков на своем YouTube-канале.
По этому поводу Светлана даже утроила яркую фотосессию с табличкой от YouTube. На новых снимках она появилась в эпатажном образе – на ней серебристые штаны с бахромой и завышенной талией и белая пушистая кофточка, которая слегка оголяет идеальную талию. Волосы певицы распущены в красивой укладке, а на ее лице яркий макияж и надменное выражение.
В подпсии к публикации Лобода написала: "YouTube 1🍋!!! Спасибо за вашу любовь❤️ Love #youtube #1000000". Пользователи тут же принялись активно обсуждать снимки и поздравлять звезду с этим достижением. "Спасибо не нам, а Вам! За ваше творчество", "Спасибо Вам за то, что эта любовь взаимна", "Дальше больше. Спасибо за Вашу любовь", "Ваши клипы были лучшими и останутся ими", "Тебе спасибо за прекрасные песни и несравненное творчество", "Красотка", - пишут фанаты.
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Напомним, Лобода с сумасшедшим декольте нарвалась на непривычное обращение молодого поклонника: "Светлана Сергеевна...".
Как сообщала Politeka, Лобода после премьеры нового клипа надрывно обратилась к поклонникам: "Понимаете, как никто".
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