Відома українська гімнастка Даша Ульянова, переможниця шоу "Холостяк", показала своє торішнє фото з фіналу проекту

Як пише Politeka.net, Даша Ульянова є майстром спорту України з гімнастики. Дівчина минулого року стала переможницею шоу" Холостяк " і стала улюбленицею українців. Зараз дівчина активно веде блог. Так, у своєму акаунті в Instagram красуня опублікувала торішнє фото з фіналу проекту" Холостяк " і запитала користувачів, за кого вони вболівають.

На фото Даша позувала в красивій ажурній сукні, в якій була на фіналі реаліті-шоу "Холостяк".

"Друзі, сьогодні фінальна серія "Холостяк"🌹. Мій mood-ностальгія. Переживаю за дівчат, як за себе. Ви навіть не уявляєте, як це складно стояти перед чоловіком, який сильно подобається і чекати його рішення ... За кого вболіваєте? Як думаєте, хто виграє? 🤞 🏼 ☺ ️ ",- написав Ульянова.

Фанати відразу почали ставити лайки і коментувати фотографію:

"Дашуль, ти всерівно сама класна переможниця ❤️", "

Де можна замовити таке класне плаття?) ", "Я за Юлю, але переможе Аня ((", "Юля занадто очевидний вибір - думаю повинна бути інтрига)))".

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