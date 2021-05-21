Відома українська гімнастка Даша Ульянова, переможниця шоу "Холостяк", показала своє торішнє фото з фіналу проекту
Як пише Politeka.net, Даша Ульянова є майстром спорту України з гімнастики. Дівчина минулого року стала переможницею шоу" Холостяк " і стала улюбленицею українців. Зараз дівчина активно веде блог. Так, у своєму акаунті в Instagram красуня опублікувала торішнє фото з фіналу проекту" Холостяк " і запитала користувачів, за кого вони вболівають.
На фото Даша позувала в красивій ажурній сукні, в якій була на фіналі реаліті-шоу "Холостяк".
"Друзі, сьогодні фінальна серія "Холостяк"🌹. Мій mood-ностальгія. Переживаю за дівчат, як за себе. Ви навіть не уявляєте, як це складно стояти перед чоловіком, який сильно подобається і чекати його рішення ... За кого вболіваєте? Як думаєте, хто виграє? 🤞 🏼 ☺ ️ ",- написав Ульянова.
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Фанати відразу почали ставити лайки і коментувати фотографію:
"Дашуль, ти всерівно сама класна переможниця ❤️", "
Де можна замовити таке класне плаття?) ", "Я за Юлю, але переможе Аня ((", "Юля занадто очевидний вибір - думаю повинна бути інтрига)))".
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