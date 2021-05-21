Известная украинская гимнастка Даша Ульянова, победительница шоу "Холостяк", показала свое прошлогоднее фото с финала проекта

Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова является мастером спорта Украины по гимнастике. Девушка в прошлом году стала победительницей шоу "Холостяк" и стала любимицей украинцев. Сейчас девушка активно ведет блог. Так, в своем аккаунте в Инстаграм красотка опубликовала прошлогоднее фото с финала проекта "Холостяк" и спросила пользователей, за кого они болеют.

На фото Даша позировала в красивом ажурном платье, в котором была на финале реалити-шоу "Холостяк".

"Друзья, сегодня финальная серия «Холостяк» 🌹. Мой mood - ностальгия. Переживаю за девушек, как за себя. Вы даже не представляете, как это сложно стоять перед мужчиной, который сильно нравится и ждать его решения ... За кого болеете? Как думаете, кто выиграет? 🤞🏼☺️", - написал Ульянова.

Фанаты сразу начали ставить лайки и комментировать фотографию:

"Дашуль, ты всеравно самая классная победительница ❤️", "

Где можно заказать такое классное платье?)", "Я за Юлю, но победит Аня((", "Юля слишком очевидный выбор - думаю должна быть интрига )))".

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