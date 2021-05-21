Зірка "Квартал 95", актор Євген Кошовий влаштував "розбірки" з дружиною

Дружина коміка 36-річна Ксенія в сторіс на своїй сторінці в Instagram похвалилася сережками, які отримала від своєї подруги, передає Politeka.net.

Ксенія Кошова записала відео під час потяги в авто з чоловіком.

"Ірочка, ягода-малинка моя, Привіт тобі великий. Ношу твої сережки із задоволенням. Ось уже пішов другий день. Прям, не знімаю. Краса, звичайно, неймовірна. Але є один мінус. Знаєш який, що тепер всі дивляться на сережки, а не на мене», - сказала Ксенія і розсміялася.

Тут вирішив додати свою репліку Євген.

"Це неправда. Це неправда. А ще вона говорила про кільце якесь. І мені що тепер, з дому піти? Нічого не зрозумію", - зіграв він обурення.

Ксенія, яка хотіла ще кільце з того ж комплекту, що і сережки, швидко знайшла рішення.

"Навіщо, не треба йти нікуди. Ми будемо разом жити. Ти, я і кільце», - відповіла дружина артиста.

Як відомо, Євген Кошовий і Ксенія в шлюбі з 2007 року. Разом вони виховують двох дочок: Варвару і Серафиму.

Ксенія працює в балетній трупі Олени Коляденко, раніше отримавши відповідну освіту. Крім цього, Кошова розвиває особистий бренд дитячого одягу.

Нагадаємо, що Кошовий з "Квартал 95", полетівши з дружиною до Туреччини, емоційно звернувся до українців: "я дуже сподіваюся, ми...".

Як повідомляла Politeka, "Квартал 95 "з Кошовим і Ткачем хотіли похвалитися, але вийшло навпаки:"Салом зарості".

Також Politeka писала, що Кошовий з " Квартал 95 "влаштував вдома справжні бої, дружина все зняла на камеру:"Брейк".