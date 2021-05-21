Звезда «Квартал 95», актер Евгений Кошевой устроил «разборки» с женой

Супруга комика 36-летняя Ксения в сторис на своей странице в Инстаграм похвасталась сережками, которые получила от своей подруги, передает Politeka.net.

Ксения Кошевая записала видео во время поезди в авто с мужем.

«Ирочка, ягода-малинка моя, привет тебе большой. Ношу твои сережечки с удовольствием. Вот уже пошел второй день. Прям, не снимаю. Красота, конечно, неимоверная. Но есть один минус. Знаешь какой, что теперь все смотрят на сережки, а не на меня», - сказала Ксения и рассмеялась.

Тут решил добавить свою реплику Евгений.

«Это неправда. Это неправда. А еще она говорила про кольцо какое-то. И мне что теперь, из дому уйти? Ничего не пойму», - сыграл он возмущение.

Ксения, которая хотела еще кольцо с того же комплекта, что и серьги, быстро нашла решение.

«Зачем, не надо уходить никуда. Мы будем вмести жить. Ты, я и кольцо», - ответила супруга артиста.

Как известно, Евгений Кошевой и Ксения в браке с 2007 гоа. Вместе они воспитывают двоих дочерей: Варвару и Серафиму.

Ксения работает в балетной труппе Елены Коляденко, ранее получив соответствующее образование. Помимо этого, Кошевая развивает личный бренд детской одежды.

Напомним, что Кошевой из "Квартал 95", улетев с женой в Турцию, эмоционально обратился к украинцам: "Я очень надеюсь, мы...".

Как сообщала Politeka, "Квартал 95" с Кошевым и Ткачом хотели похвастаться, но вышло наоборот: "Салом заросли".

Также Politeka писала, что Кошевой из "Квартал 95" устроил дома настоящие бои, жена все сняла на камеру: "Брейк".