Популярна українська ведуча Леся Нікітюк розповіла, який зворотний зв'язок отримала на своє фото з кульками

Як пише Politeka.net, вчора телеведуча опублікувала знімок з цифрою 37. Він був приурочений до 3,7 мільйонів підписників в її Instagram. Нікітюк вирішила відсвяткувати цей захід, але натрапила на нерозуміння публіки. Багато з шанувальників зірки не звернули увагу на підпис, і стали вітати її з днем народження. Нікітюк такий стан справ трохи засмутив.

"Вчора цілий день мене люди вітали з днем народження. І сьогодні вітають. 37, Лесенька, це не привід для печалі, - кажуть вони мені. Ми навіть не думали, що ти така стара, - кажуть. Ну виставила Нікітюк фотографію з цифрою 37. Відразу що? Перше - 37 років бабі. І щось там про мільйони написала", - зазначила розсерджена Леся.

Вона вирішила звернутися до шанувальників і закликати їх читати пости.

"Я знаю, в чому проблема. Ми перестали читати. Ми не читаємо пресу, не читаємо книжки. Давайте хоча б читати пости один одного до кінця", - зазначила артистка.

Раніше ми писали, що Леся Нікітюк напророкувала перемогу на «Євробаченні» українській групі.

"Я не хочу нікого ображати, але вже зрозумілий переможець нинішнього «Євробачення». Це, безумовно, група Go_A. Просто розрив там", - заявила вона.

Нагадаємо, що Нікітюк показала, як її меценат несподівано перетворився на рокера: "у кожної класної телички...".

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