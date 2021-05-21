Знаменита українська хореограф і зірка шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко поділилася цікавими кадрами зі своїми шанувальниками
Як повідомляє Politeka.net, артистка поділилася новими кадрами на своїй сторінці в Instagram.
Скориставшись гарною погодою, хореограф вирушила на прогулянку. "Хто у нас тут?» - підписала вона кадри в сторіс.
"А з ким ми тут гуляємо? А з ким ми тут гуляємо?» - звернулася вона до шанувальників.
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Потім вона повернула камеру і показала, що компанію для прогулянки в столичному парку їй склала Юлія Саніна і її чоловік Валерій Бебко з групи The Hardkiss.
"З тими самими. Привіт, гарна погода. Ідіть гуляйте», - сказала вона.
При цьому Шоптенко нагадала, що у The Hardkiss якраз вийшов новий альбом.
"Так, Послухайте наш альбом, а потім йдіть гуляйте", - додала вона.
Ми також писали, що нещодавно Юлія розповіла про не зовсім вдалий відпочинок.
"Насправді ми нормально заплатили за путівку. Але готель опинився серед будівництва, тому що він маленький і Новий. Дерева там ще не виросли. Дуже багато людей, які нас впізнавали, бо туди їздять українці.
Кавун був тільки в перші два дні, потім він зник. Потім зникли огірки з помідорами з меню. Коротше, вирішили, що пустеля - це не моє", - чесно розповіла Саніна і зареклася більше не їхати на відпочинок до Єгипту.
Нагадаємо, Влад Яма посміявся над" ридаючою "Саніною з The Hardkiss:" плаче, тому що...".
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