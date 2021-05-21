Знаменитая украинская хореограф и звезда шоу «Танці з зірками» Алена Шоптенко поделилась интересными кадрами со своими поклонниками

Как сообщает Politeka.net, артистка поделилась новыми кадрами на своей странице в Инстаграм.

Воспользовавшись хорошей погодой, хореограф отправилась на прогулку. «Кто у нас тут?» - подписала она кадры в сторис.

«А с кем мы тут гуляем? А с кем мы тут гуляем?» - обратилась она к поклонникам.

Затем она повернула камеру и показала, что компанию для прогулки в столичном парке ей составила Юлия Санина и ее супруг Валерий Бебко из группы The Hardkiss.

«С теми самыми. Привет. Хорошая погода. Идите гуляйте», - сказала она.

При этом Шоптенко напомнила, что у The Hardkiss как раз вышел новый альбом.

«Да, послушайте наш альбом, а потом идите гуляйте», - добавила она.

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"На самом деле мы нормально заплатили за путевку. Но отель оказался среди строительства, потому что он маленький и новый. Деревья там еще не выросли. Очень много людей, которые нас узнавали, потому что туда ездят украинцы.

Арбуз был только в первые два дня, потом он исчез. Потом исчезли огурцы с помидорами с меню. Короче, решили, что пустыня - это не мое", - чесно рассказала Санина и зареклась больше не ехать на отдых в Египет.

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