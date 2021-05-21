Популярна українська співачка Ані Лорак похвалилася прекрасним зовнішнім виглядом

Як пише Politeka.net, 42-річна Лорак вже довгий час живе і будує кар'єру в Росії. За ці роки їй вдалося досягти любові і визнання російської аудиторії. Сьогодні на співачку підписано понад 7 мільйонів осіб.

Лорак частенько радує фанатів свіжими фото і відео. Іноді вона знімає сторіс, показуючи своє повсякденне життя. На свіжих фото артистка влаштувала танці на задньому сидінні автомобіля. Вона була одягнена в спортивний костюм кольору хакі і красиві сонцезахисні окуляри.

"Радійте дрібницям", - підписала фото зірка.

На другому сторіс Кароліна була ще активнішою. Було видно, що у неї гарний настрій.

"Продовжуйте посміхатися", - додала співачка.

Раніше ми писали, що Ані Лорак потрапила в скандал після того, як в одному з інтерв'ю проговорилася, що продюсер Костянтин Меладзе пропонував їй особливі умови співпраці взамін на просування по кар'єрі. Пізніше співачка заявила, що її неправильно зрозуміли, але скандал вже було не зупинити. Екс-ВІА Гра Тетяна Найник заявила, що продюсер чіплявся до неї під час її роботи в колективі. Підтвердила непристойні пропозиції продюсера також Ольга Полякова.

Нагадаємо, що Ані Лорак вирішила закотити грандіозний концерт для росіян, наплювавши на карантин: "мої улюблені...".

А ще Politeka повідомляла, що Ані Лорак в окулярах звернулася до шанувальників, записавши відеозвернення: "дорогі мої...".

Також Politeka писала, що Ані Лорак в білій сукні пригорнулася до темноволосого красеня, заговоривши про мрії, що збулися: «О, Боже мій, дочекалися».