Популярная украинская певица Ани Лорак похвасталась прекрасным внешним видом

Как пишет Politeka.net, 42-летняя Лорак уже долгое время живет и строит карьеру в России. За эти годы ей удалось добиться любви и признания российской аудитории. Сегодня на певицу подписано более 7 миллионов человек.

Лорак частенько радует фанатов свежими фото и видео. Иногда она снимает сторис, показывая свою повседневную жизнь. На свежих фото артистка устроила танцы на заднем сидении автомобиля. Она была одета в спортивный костюм цвета хаки и красивые солнцезащитные очки.

«Радуйтесь мелочам», - подписала фото звезда.

На втором сторис Каролина была еще активнее. Было видно, что у нее хорошее настроение.

«Продолжайте улыбаться», - добавила певица.

Ранее мы писали, что Ани Лорак попала в скандал после того, как в одном из интервью проговорилась, что продюсер Константин Меладзе предлагал ей особые условия сотрудничества взамен на продвижение по карьере. Позже певица заявила, что ее неправильно поняли, но скандал уже было не остановить. Экс-ВИА Гра Татьяна Найник заявила, что продюсер приставал к ней во время ее работы в коллективе. Подтвердила непристойные предложения продюсера также Ольга Полякова.

Напомним, что Ани Лорак решила закатить грандиозный концерт для россиян, наплевав на карантин: "Мои любимые...".

А еще Politeka сообщала, что Ани Лорак в очках обратилась к поклонникам, записав видеообращение: "Дорогие мои...".

Также Politeka писала, что Ани Лорак в белом платье прильнула к темноволосому красавцу, заговорив о сбывшихся мечтах: «О, Боже мой, дождались».