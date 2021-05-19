Популярна співачка Ані Лорак заінтригувала цікавим знімком

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська артистка Ані Лорак, яка багато років живе і будує кар'єру в середовищі російського шоу-бізнесу, часто радує публіку яскравими фото і відео у своєму мікроблозі в Instagram. Цього разу вона постала в білій сукні поруч з високим темноволосим чоловіком.

"Але знаєш тільки ти ... з ким збудуться мрії", - написала вона.

Також співачка додала хештег» роздягнена", який відповідає назві її пісні.

Фото викликало справжній фурор.

"Ніжно», «інтрига», «богиня», «О, Боже мій, дочекалися», «така ніжна 😍 😍 з нетерпінням чекаємо», «чекаємо шалено", " вау, вауууууу. Як в чекаю цю пісню", - пишуть в коментарях.

Зазначимо, нещодавно в мережі заговорили про возз'єднання Ані Лорак з екс-чоловіком Муратом Налчаджіоглу.

Це сталося після того, як вони разом прийшли на вечірку у Філіпа Кіркорова. Тоді колишнє подружжя танцювали і обіймалися під пісню "Я люблю тебе до сліз", а також досить мило спілкувалися.

Пізніше користувачі запідозрили, що пара відпочиває разом, але не афішує цього. Приводом для такого припущення стали фото на яхті.

Так, Мурат запостив фото дочки. А потім Лорак показала свій знімок теж зроблений на яхті.

Нагадаємо, Ані Лорак показала, який "красунчик" живе разом з нею: домашні кадри.

Як повідомляла Politeka, Алі Лорак в обнімку зі своїм " коханцем "натякнула на довгоочікувану подію:"Боже, це не сон".

Також Politeka писала, Ані Лорак прийшла на ефір російського телеканалу у вузькому ТОПі, навіть колишній чоловік оцінив: нове фото.